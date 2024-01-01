Главная
Модели
Услуги
Кастинг
Контакты
Медиа
Город: Дубай
EN
RU
Главная
Модели
Услуги
Кастинг
Контакты
Медиа
EN
RU
  • Главная страница
    • /
  • Кастинг

    • Работа моделью в MGTimes

    Работа в сфере элитных эскорт-услуг – сознательный выбор каждой девушки. Сегодня это возможность получить высокооплачиваемую работу, начать новую жизнь, наполнить ее крутыми знакомствами, яркими путешествиями и незабываемыми эмоциями. Агентство «MGTimes» помогает красивым девушкам с модельной внешностью стать настоящими музами богатых покровителей, которые готовы платить деньги за приятное общество и совместный досуг.

    Работа у нас

    Почему вам стоит работать у нас?
    01
    Вы можете встретить свою вторую половинку
    02
    Мы гарантируем Вам полную безопасность
    03
    Мы не размещаем анкеты в открытом доступе
    04
    Высокая заработная плата + бонусы
    05
    Возможность путешествовать по всему миру

    Агентство

    Young beautiful girls
    MGTimes
    Работа в нашем эскорт-агентстве – это удел для избранных, которых ждут яхты, эксклюзивные частные мероприятия, поездки по разным странам. Если вы мечтаете устроиться на престижную работу, которая приносит удовольствие и знакомства с успешными мужчинами, приглашаем пройти кастинг. В «MGTimes» открыты вакансии, и вполне возможно, что именно вы станете теми моделями, перед которыми будут открыты все двери в мир шикарной жизни.

    Наши требования

    Для работы моделью в нашем агентстве Вам необходимо обязательно иметь:
    • Рост от 164 см
    • Позитивный настрой
    • Ухоженный внешний вид
    • Умение поддержать беседу
    • Возраст от 18 лет
    • Знание иностранных языков
    • Участие в конкурсах красоты
    • Наличие открытых виз США
    • Участие в фотосессиях для журналов

    Модели

    Ниже вы можете увидеть профили красивых девушек, чтобы передать их красоту, женственность и элегантность.

    vika2
    Vika
    Рост: 165
    Вес: 52
    Возраст: 25
    More information
    ameli
    Ameli
    Рост: 167
    Вес: 49
    Возраст: 27
    More information
    elisa
    Elisa
    Рост: 172
    Вес: 52
    Возраст: 28
    More information
    ingma
    Ingma
    Рост: 174
    Вес: 52
    Возраст: 27
    More information
    marina
    Marina
    Рост: 175
    Вес: 52
    Возраст: 27
    More information
    lilia
    Lilia
    Рост: 173
    Вес: 47
    Возраст: 22
    More information
    ylia
    Ylia
    Рост: 175
    Вес: 54
    Возраст: 27
    More information
    ely
    Ely
    Рост: 170
    Вес: 50
    Возраст: 27
    More information
    olga
    Olga
    Рост: 165
    Вес: 47
    Возраст: 20
    More information
    nicol
    Nicol
    Рост: 170
    Вес: 51
    Возраст: 27
    More information
    monika
    Monika
    Рост: 169
    Вес: 55
    Возраст: 24
    More information
    mia
    Mia
    Рост: 168
    Вес: 45
    Возраст: 25
    More information
    lera
    Lera
    Рост: 172
    Вес: 46
    Возраст: 22
    More information
    kristina
    Kristina
    Рост: 175
    Вес: 50
    Возраст: 23
    More information
    karina
    Karina
    Рост: 172
    Вес: 46
    Возраст: 21
    More information
    vika
    Vika
    Рост: 172
    Вес: 52
    Возраст: 27
    More information
    lera2
    Lera
    Рост: 175
    Вес: 50
    Возраст: 23
    More information
    yliana
    Yliana
    Рост: 165
    Вес: 52
    Возраст: 25
    More information
    katy
    Katy
    Рост: 166
    Вес: 52
    Возраст: 22
    More information
    sofia
    Sofia
    Рост: 165
    Вес: 52
    Возраст: 23
    More information
    vera
    Vera
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    liya
    Liya
    Рост: 177
    Вес: 48
    Возраст: 26
    More information
    oriana
    Oriana
    Рост: 174
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    alla
    Alla
    Рост: 177
    Вес: 48
    Возраст: 24
    More information
    kristina2
    Kristina
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    any
    Any
    Рост: 166
    Вес: 48
    Возраст: 23
    More information
    angelina
    Angelina
    Рост: 170
    Вес: 49
    Возраст: 22
    More information
    emma
    Emma
    Рост: 171
    Вес: 56
    Возраст: 23
    More information
    zhasmin
    Zhasmin
    Рост: 172
    Вес: 55
    Возраст: 21
    More information
    roksana
    Roksana
    Рост: 177
    Вес: 48
    Возраст: 21
    More information
    elya
    Elya
    Рост: 178
    Вес: 50
    Возраст: 20
    More information
    sara
    Sara
    Рост: 173
    Вес: 53
    Возраст: 23
    More information
    elina
    Elina
    Рост: 175
    Вес: 55
    Возраст: 23
    More information
    elza
    Elza
    Рост: 178
    Вес: 48
    Возраст: 24
    More information
    kristi
    Kristi
    Рост: 177
    Вес: 49
    Возраст: 22
    More information
    miya
    Mia
    Рост: 176
    Вес: 55
    Возраст: 22
    More information
    diana
    Diana
    Рост: 176
    Вес: 52
    Возраст: 27
    More information
    erina
    Erina
    Рост: 173
    Вес: 48
    Возраст: 24
    More information
    kelli
    Kelli
    Рост: 172
    Вес: 50
    Возраст: 23
    More information
    elisa2
    Elisa
    Рост: 178
    Вес: 48
    Возраст: 23
    More information
    liza
    Liza
    Рост: 172
    Вес: 51
    Возраст: 26
    More information
    zara
    Zara
    Рост: 178
    Вес: 48
    Возраст: 22
    More information
    rita
    Rita
    Рост: 174
    Вес: 46
    Возраст: 22
    More information
    iri
    Iri
    Рост: 174
    Вес: 51
    Возраст: 19
    More information
    sara2
    Sara
    Рост: 178
    Вес: 48
    Возраст: 24
    More information
    lara
    Lara
    Рост: 171
    Вес: 49
    Возраст: 22
    More information
    elia
    Elia
    Рост: 178
    Вес: 48
    Возраст: 20
    More information
    melise
    Melise
    Рост: 177
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    lucia
    Lucia
    Рост: 170
    Вес: 54
    Возраст: 20
    More information
    elvira
    Elvira
    Рост: 171
    Вес: 47
    Возраст: 22
    More information
    lola
    Lola
    Рост: 172
    Вес: 52
    Возраст: 23
    More information
    arisha
    Arisha
    Рост: 172
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    alina
    Alina
    Рост: 177
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    kira
    Kira
    Рост: 174
    Вес: 54
    Возраст: 23
    More information
    julia
    Julia
    Рост: 172
    Вес: 49
    Возраст: 20
    More information
    lolita
    Lolita
    Рост: 172
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    olga2
    Olga
    Рост: 177
    Вес: 48
    Возраст: 22
    More information
    victoria
    Victoria
    Рост: 175
    Вес: 49
    Возраст: 24
    More information
    elena
    Elena
    Рост: 177
    Вес: 49
    Возраст: 27
    More information
    marie
    Marie
    Рост: 176
    Вес: 48
    Возраст: 23
    More information
    marina2
    Marina
    Рост: 176
    Вес: 47
    Возраст: 19
    More information
    adele
    Adele
    Рост: 173
    Вес: 48
    Возраст: 24
    More information
    alice
    Alice
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 24
    More information
    olga3
    Olga
    Рост: 170
    Вес: 49
    Возраст: 21
    More information
    sonya
    Sonya
    Рост: 178
    Вес: 48
    Возраст: 20
    More information
    elia2
    Elia
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    anna
    Anna
    Рост: 174
    Вес: 49
    Возраст: 19
    More information
    nata
    Nata
    Рост: 173
    Вес: 51
    Возраст: 20
    More information
    alisa
    Alisa
    Рост: 170
    Вес: 46
    Возраст: 21
    More information
    katrin
    Katrin
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    christina
    Christina
    Рост: 177
    Вес: 48
    Возраст: 20
    More information
    nika
    Nika
    Рост: 171
    Вес: 51
    Возраст: 22
    More information
    louise
    Louise
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    eva
    Eva
    Рост: 171
    Вес: 49
    Возраст: 22
    More information
    asya
    Asya
    Рост: 177
    Вес: 47
    Возраст: 21
    More information
    lucia2
    Lucia
    Рост: 177
    Вес: 48
    Возраст: 26
    More information
    lily
    Lily
    Рост: 175
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    catherine
    Catherine
    Рост: 172
    Вес: 51
    Возраст: 21
    More information
    alice2
    Alice
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    pauline
    Pauline
    Рост: 173
    Вес: 51
    Возраст: 22
    More information
    irina
    Irina
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    victoria2
    Victoria
    Рост: 178
    Вес: 50
    Возраст: 21
    More information
    amy
    Amy
    Рост: 176
    Вес: 48
    Возраст: 23
    More information
    alyona
    Alyona
    Рост: 171
    Вес: 52
    Возраст: 23
    More information
    kira2
    Kira
    Рост: 176
    Вес: 50
    Возраст: 21
    More information
    elvira2
    Elvira
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    alisha
    Alisha
    Рост: 170
    Вес: 50
    Возраст: 20
    More information
    laura
    Laura
    Рост: 170
    Вес: 49
    Возраст: 21
    More information
    rumia
    Rumia
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    karina2
    Karina
    Рост: 171
    Вес: 51
    Возраст: 21
    More information
    yana
    Yana
    Рост: 170
    Вес: 47
    Возраст: 21
    More information
    emily
    Emily
    Рост: 171
    Вес: 52
    Возраст: 19
    More information
    ruby
    Ruby
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    ely2
    Ely
    Рост: 174
    Вес: 48
    Возраст: 20
    More information
    louise2
    Louise
    Рост: 171
    Вес: 48
    Возраст: 22
    More information
    valeria
    Valeria
    Рост: 170
    Вес: 51
    Возраст: 23
    More information
    polina
    Polina
    Рост: 179
    Вес: 52
    Возраст: 23
    More information
    layla
    Layla
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 22
    More information
    lisa
    Lisa
    Рост: 169
    Вес: 55
    Возраст: 21
    More information
    sara3
    Sara
    Рост: 170
    Вес: 51
    Возраст: 21
    More information
    bianca
    Bianca
    Рост: 168
    Вес: 53
    Возраст: 22
    More information
    alina2
    Alina
    Рост: 169
    Вес: 49
    Возраст: 19
    More information
    amelia
    Amelia
    Рост: 183
    Вес: 48
    Возраст: 21
    More information
    gabi
    Gabi
    Рост: 168
    Вес: 49
    Возраст: 22
    More information
    alice3
    Alice
    Рост: 177
    Вес: 52
    Возраст: 21
    More information
    rita2
    Rita
    Рост: 170
    Вес: 51
    Возраст: 21
    More information
    lola2
    Lola
    Рост: 173
    Вес: 50
    Возраст: 27
    More information
    ira
    Ira
    Рост: 169
    Вес: 52
    Возраст: 21
    More information
    emmy
    Emmy
    Рост: 173
    Вес: 48
    Возраст: 21
    More information
    arina
    Arina
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    stasya
    Stasya
    Рост: 168
    Вес: 51
    Возраст: 19
    More information
    lia
    Lia
    Рост: 168
    Вес: 51
    Возраст: 21
    More information
    elvira3
    Elvira
    Рост: 170
    Вес: 48
    Возраст: 22
    More information
    molly
    Molly
    Рост: 171
    Вес: 49
    Возраст: 25
    More information
    mary
    Mary
    Рост: 171
    Вес: 50
    Возраст: 23
    More information
    lara2
    Lara
    Рост: 177
    Вес: 52
    Возраст: 21
    More information
    valentina
    Valentina
    Рост: 173
    Вес: 47
    Возраст: 21
    More information
    svetlana
    Svetlana
    Рост: 177
    Вес: 50
    Возраст: 21
    More information
    liana
    Liana
    Рост: 173
    Вес: 48
    Возраст: 22
    More information
    julia2
    Julia
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 21
    More information
    nika2
    Nika
    Рост: 170
    Вес: 54
    Возраст: 24
    More information
    melisa
    Melisa
    Рост: 177
    Вес: 49
    Возраст: 23
    More information
    mary2
    Mary
    Рост: 176
    Вес: 49
    Возраст: 21
    More information
    lika
    Lika
    Рост: 179
    Вес: 56
    Возраст: 26
    More information
    elyssa
    Elyssa
    Рост: 179
    Вес: 50
    Возраст: 22
    More information
    monica2
    Monica
    Рост: 171
    Вес: 48
    Возраст: 23
    More information
    mia3
    Mia
    Рост: 168
    Вес: 49
    Возраст: 24
    More information
    dasha
    Dasha
    Рост: 177
    Вес: 49
    Возраст: 21
    More information
    maria
    Maria
    Рост: 170
    Вес: 48
    Возраст: 21
    More information
    julia3
    Julia
    Рост: 176
    Вес: 52
    Возраст: 23
    More information
    anessa
    Anessa
    Рост: 176
    Вес: 54
    Возраст: 23
    More information
    olya
    Olya
    Рост: 177
    Вес: 49
    Возраст: 25
    More information
    lola3
    Lola
    Рост: 167
    Вес: 46
    Возраст: 19
    More information

    Преимущества

    Преимущества работы в нашем агентстве элитного эскорта
    В Москве очень много состоятельных мужчин, которым нужны женщины для VIP сопровождения на разных мероприятиях. Работа в агентстве «MGTimes» связана со множеством преимуществ:
      Регулярные знакомства с успешными мужчинами и шанс найти свою вторую половинку
      Гарантия полной безопасности и конфиденциальности. Анкеты моделей находятся только в закрытом доступе.
      Высокий уровень вознаграждения.
      Возможность развиваться, путешествовать, достигать новых высот.
    Elite escort

    Требования

    Требования к девушкам
    Наше агентство работает с богатыми мужчинами, которые привыкли получать от жизни все. Поэтому их не смутит высокая стоимость услуг. Заинтересованы в высокооплачиваемой работе?

    Вашими преимуществами станут владение иностранными языками, наличие открытой американской визы, участие в конкурсах красоты и других медийных проектах высокого качества.
    Заказать эскорт
    01
    Свяжитесь с нами
    Перейдите и напишите нам в удобном для вас месседжере
    02
    Опишите пожелания
    Укажите услугу, которая вас интересует, и наш менеджер подберет модель по вашим предпочтениям. Для новых клиентов подбор модели производится по предоплате.
    03
    Получите удовольствие
    Договоритесь о встрече, после обсуждения всех деталей, менеджер нашего агенства организует для вас встречу с девушкой
    Перейти в Telegram Перейти в WhatsApp