Работа моделью в MGTimes
Работа в сфере элитных эскорт-услуг – сознательный выбор каждой девушки. Сегодня это возможность получить высокооплачиваемую работу, начать новую жизнь, наполнить ее крутыми знакомствами, яркими путешествиями и незабываемыми эмоциями. Агентство «MGTimes» помогает красивым девушкам с модельной внешностью стать настоящими музами богатых покровителей, которые готовы платить деньги за приятное общество и совместный досуг.
Работа у нас
Почему вам стоит работать у нас?
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Вы можете встретить свою вторую половинку
02
Мы гарантируем Вам полную безопасность
03
Мы не размещаем анкеты в открытом доступе
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Высокая заработная плата + бонусы
05
Возможность путешествовать по всему миру
Агентство
Young beautiful girls
MGTimes
Работа в нашем эскорт-агентстве – это удел для избранных, которых ждут яхты, эксклюзивные частные мероприятия, поездки по разным странам. Если вы мечтаете устроиться на престижную работу, которая приносит удовольствие и знакомства с успешными мужчинами, приглашаем пройти кастинг. В «MGTimes» открыты вакансии, и вполне возможно, что именно вы станете теми моделями, перед которыми будут открыты все двери в мир шикарной жизни.
Наши требования
Для работы моделью в нашем агентстве Вам необходимо обязательно иметь:
- Рост от 164 см
- Позитивный настрой
- Ухоженный внешний вид
- Умение поддержать беседу
- Возраст от 18 лет
- Знание иностранных языков
- Участие в конкурсах красоты
- Наличие открытых виз США
- Участие в фотосессиях для журналов
Модели
Ниже вы можете увидеть профили красивых девушек, чтобы передать их красоту, женственность и элегантность.
Vika
Рост: 165
Вес: 52
Возраст: 25
Ameli
Рост: 167
Вес: 49
Возраст: 27
Elisa
Рост: 172
Вес: 52
Возраст: 28
Ingma
Рост: 174
Вес: 52
Возраст: 27
Marina
Рост: 175
Вес: 52
Возраст: 27
Lilia
Рост: 173
Вес: 47
Возраст: 22
Ylia
Рост: 175
Вес: 54
Возраст: 27
Ely
Рост: 170
Вес: 50
Возраст: 27
Olga
Рост: 165
Вес: 47
Возраст: 20
Nicol
Рост: 170
Вес: 51
Возраст: 27
Monika
Рост: 169
Вес: 55
Возраст: 24
Mia
Рост: 168
Вес: 45
Возраст: 25
Lera
Рост: 172
Вес: 46
Возраст: 22
Kristina
Рост: 175
Вес: 50
Возраст: 23
Karina
Рост: 172
Вес: 46
Возраст: 21
Vika
Рост: 172
Вес: 52
Возраст: 27
Lera
Рост: 175
Вес: 50
Возраст: 23
Yliana
Рост: 165
Вес: 52
Возраст: 25
Katy
Рост: 166
Вес: 52
Возраст: 22
Sofia
Рост: 165
Вес: 52
Возраст: 23
Vera
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Liya
Рост: 177
Вес: 48
Возраст: 26
Oriana
Рост: 174
Вес: 49
Возраст: 23
Alla
Рост: 177
Вес: 48
Возраст: 24
Kristina
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Any
Рост: 166
Вес: 48
Возраст: 23
Angelina
Рост: 170
Вес: 49
Возраст: 22
Emma
Рост: 171
Вес: 56
Возраст: 23
Zhasmin
Рост: 172
Вес: 55
Возраст: 21
Roksana
Рост: 177
Вес: 48
Возраст: 21
Elya
Рост: 178
Вес: 50
Возраст: 20
Sara
Рост: 173
Вес: 53
Возраст: 23
Elina
Рост: 175
Вес: 55
Возраст: 23
Elza
Рост: 178
Вес: 48
Возраст: 24
Kristi
Рост: 177
Вес: 49
Возраст: 22
Mia
Рост: 176
Вес: 55
Возраст: 22
Diana
Рост: 176
Вес: 52
Возраст: 27
Erina
Рост: 173
Вес: 48
Возраст: 24
Kelli
Рост: 172
Вес: 50
Возраст: 23
Elisa
Рост: 178
Вес: 48
Возраст: 23
Liza
Рост: 172
Вес: 51
Возраст: 26
Zara
Рост: 178
Вес: 48
Возраст: 22
Rita
Рост: 174
Вес: 46
Возраст: 22
Iri
Рост: 174
Вес: 51
Возраст: 19
Sara
Рост: 178
Вес: 48
Возраст: 24
Lara
Рост: 171
Вес: 49
Возраст: 22
Elia
Рост: 178
Вес: 48
Возраст: 20
Melise
Рост: 177
Вес: 49
Возраст: 23
Lucia
Рост: 170
Вес: 54
Возраст: 20
Elvira
Рост: 171
Вес: 47
Возраст: 22
Lola
Рост: 172
Вес: 52
Возраст: 23
Arisha
Рост: 172
Вес: 49
Возраст: 23
Alina
Рост: 177
Вес: 49
Возраст: 23
Kira
Рост: 174
Вес: 54
Возраст: 23
Julia
Рост: 172
Вес: 49
Возраст: 20
Lolita
Рост: 172
Вес: 49
Возраст: 23
Olga
Рост: 177
Вес: 48
Возраст: 22
Victoria
Рост: 175
Вес: 49
Возраст: 24
Elena
Рост: 177
Вес: 49
Возраст: 27
Marie
Рост: 176
Вес: 48
Возраст: 23
Marina
Рост: 176
Вес: 47
Возраст: 19
Adele
Рост: 173
Вес: 48
Возраст: 24
Alice
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 24
Olga
Рост: 170
Вес: 49
Возраст: 21
Sonya
Рост: 178
Вес: 48
Возраст: 20
Elia
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Anna
Рост: 174
Вес: 49
Возраст: 19
Nata
Рост: 173
Вес: 51
Возраст: 20
Alisa
Рост: 170
Вес: 46
Возраст: 21
Katrin
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Christina
Рост: 177
Вес: 48
Возраст: 20
Nika
Рост: 171
Вес: 51
Возраст: 22
Louise
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Eva
Рост: 171
Вес: 49
Возраст: 22
Asya
Рост: 177
Вес: 47
Возраст: 21
Lucia
Рост: 177
Вес: 48
Возраст: 26
Lily
Рост: 175
Вес: 49
Возраст: 23
Catherine
Рост: 172
Вес: 51
Возраст: 21
Alice
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Pauline
Рост: 173
Вес: 51
Возраст: 22
Irina
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Victoria
Рост: 178
Вес: 50
Возраст: 21
Amy
Рост: 176
Вес: 48
Возраст: 23
Alyona
Рост: 171
Вес: 52
Возраст: 23
Kira
Рост: 176
Вес: 50
Возраст: 21
Elvira
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Alisha
Рост: 170
Вес: 50
Возраст: 20
Laura
Рост: 170
Вес: 49
Возраст: 21
Rumia
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Karina
Рост: 171
Вес: 51
Возраст: 21
Yana
Рост: 170
Вес: 47
Возраст: 21
Emily
Рост: 171
Вес: 52
Возраст: 19
Ruby
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Ely
Рост: 174
Вес: 48
Возраст: 20
Louise
Рост: 171
Вес: 48
Возраст: 22
Valeria
Рост: 170
Вес: 51
Возраст: 23
Polina
Рост: 179
Вес: 52
Возраст: 23
Layla
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 22
Lisa
Рост: 169
Вес: 55
Возраст: 21
Sara
Рост: 170
Вес: 51
Возраст: 21
Bianca
Рост: 168
Вес: 53
Возраст: 22
Alina
Рост: 169
Вес: 49
Возраст: 19
Amelia
Рост: 183
Вес: 48
Возраст: 21
Gabi
Рост: 168
Вес: 49
Возраст: 22
Alice
Рост: 177
Вес: 52
Возраст: 21
Rita
Рост: 170
Вес: 51
Возраст: 21
Lola
Рост: 173
Вес: 50
Возраст: 27
Ira
Рост: 169
Вес: 52
Возраст: 21
Emmy
Рост: 173
Вес: 48
Возраст: 21
Arina
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 23
Stasya
Рост: 168
Вес: 51
Возраст: 19
Lia
Рост: 168
Вес: 51
Возраст: 21
Elvira
Рост: 170
Вес: 48
Возраст: 22
Molly
Рост: 171
Вес: 49
Возраст: 25
Mary
Рост: 171
Вес: 50
Возраст: 23
Lara
Рост: 177
Вес: 52
Возраст: 21
Valentina
Рост: 173
Вес: 47
Возраст: 21
Svetlana
Рост: 177
Вес: 50
Возраст: 21
Liana
Рост: 173
Вес: 48
Возраст: 22
Julia
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 21
Nika
Рост: 170
Вес: 54
Возраст: 24
Melisa
Рост: 177
Вес: 49
Возраст: 23
Mary
Рост: 176
Вес: 49
Возраст: 21
Lika
Рост: 179
Вес: 56
Возраст: 26
Elyssa
Рост: 179
Вес: 50
Возраст: 22
Monica
Рост: 171
Вес: 48
Возраст: 23
Mia
Рост: 168
Вес: 49
Возраст: 24
Dasha
Рост: 177
Вес: 49
Возраст: 21
Maria
Рост: 170
Вес: 48
Возраст: 21
Julia
Рост: 176
Вес: 52
Возраст: 23
Anessa
Рост: 176
Вес: 54
Возраст: 23
Olya
Рост: 177
Вес: 49
Возраст: 25
Lola
Рост: 167
Вес: 46
Возраст: 19
Преимущества
Преимущества работы в нашем агентстве элитного эскорта
В Москве очень много состоятельных мужчин, которым нужны женщины для VIP сопровождения на разных мероприятиях. Работа в агентстве «MGTimes» связана со множеством преимуществ:
Регулярные знакомства с успешными мужчинами и шанс найти свою вторую половинку
Гарантия полной безопасности и конфиденциальности. Анкеты моделей находятся только в закрытом доступе.
Высокий уровень вознаграждения.
Возможность развиваться, путешествовать, достигать новых высот.
Elite escort
Требования
Требования к девушкам
Наше агентство работает с богатыми мужчинами, которые привыкли получать от жизни все. Поэтому их не смутит высокая стоимость услуг. Заинтересованы в высокооплачиваемой работе?
Вашими преимуществами станут владение иностранными языками, наличие открытой американской визы, участие в конкурсах красоты и других медийных проектах высокого качества.
Вашими преимуществами станут владение иностранными языками, наличие открытой американской визы, участие в конкурсах красоты и других медийных проектах высокого качества.