эффектная внешность;

разносторонние интересы;

умение прекрасно себя вести в обществе;

знание иностранных языков и этикета.

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