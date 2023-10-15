Casting

Работа в нашем эскорт-агентстве – это удел для избранных, которых ждут яхты, эксклюзивные частные мероприятия, поездки по разным странам. Если вы мечтаете устроиться на престижную работу, которая приносит удовольствие и знакомства с успешными мужчинами, приглашаем пройти кастинг. В «MGTimes» открыты вакансии, и вполне возможно, что именно вы станете теми моделями, перед которыми будут открыты все двери в мир шикарной жизни.