Романтические встречи эскорт
В нашем агентстве вы можете подобрать девушку, соответствующую вашим предпочтениям по натуральности, возрасту и физическим данным. Все наши модели сопровождения великолепны, соблазнительны, дружелюбны и умны. Они сделают ваш отдых по-настоящему приятным.
От 1300$
Вечеринки в Дубае
Тусовки в Дубае приобретут особую атмосферу, если на них будут присутствовать красивые и веселые модели, особенно если вечеринки организуют специалисты агентства эскорт услуг. Молодые яркие девушки могут стать украшением любого события. Они с удовольствием будут сопровождать мужчину на мероприятии, будь-то тусовка в клубе, зажигательный отдых на яхте или вилле возле бассейна.
От 1000$
Сопровождение в поездках
Если вам нужна ухоженная и привлекательная девушка для деловой или туристической поездки в любую точку мира, наше агентство подберет ее для вас. Она разделит с вами все впечатления и радостные переживания.
От 2000$
Сопровождение в рестораны, музеи, театры
Мы выбираем прекрасную и привлекательную девушку для вашего удовольствия. Романтический ужин вне дома, поход в театр или культурный день в музее. Каждая модель эскорта вежлива, образованна и хорошо разбирается в манерах.
От 800$
Девушки для отношений
Подбор девушки для отношений с клиентом – это то, к чему наше агентство относится очень внимательно. Применяется только индивидуальный подход с учетом всех ваших предпочтений и критериев. Мы подберем девушку, которая никогда не была эскортницей и с которой можно легко поладить.
От 5000$
Промо модели на выставку
Промо-модели — это молодые девушки с модельной внешностью. Они помогают с презентацией или экспозицией и рассказывают посетителям о местонахождении стенда и любых текущих предложениях для продвигаемого бизнеса. Модели нашего агентства могут положительно представить ваши товары и привлечь внимание посетителей к вашему бизнесу.
От 800$
Модели для тусовки
Ваше мероприятие будет иметь уникальную атмосферу благодаря великолепным моделям! Модели для тусовки — это те модели, с которых начинается правильное настроение. Успех вечеринки успешных мужчин, будь то бизнесменов, художников, политиков и спортсменов, создается красивыми тусовщицами.
От 800$
Хостес
Хостес — лицо любого мероприятия, которое вы проводите. Она человек, с которым гости взаимодействуют в первую очередь. Наши хостесс обладают знаниями, превосходным этикетом, профессиональной речью, милой улыбкой и модельным внешностью. Они знают, как взаимодействовать с посетителями и владеют тонкостями этикета.
От 800$
Переводчики модельной внешности
С их помощью вы можете связаться с клиентами и деловыми партнерами за рубежом. Переводчица выделяется не только исключительным владением иностранным языком, но и наличием других важных качеств, среди которых широкий кругозор, четкая речь и способность адекватно действовать в условиях давления.
От 800$
Модели для съемок
Для производства видеороликов, рекламных материалов, периодических изданий и каталогов, квалифицированные модели максимально точно передадут тему и атмосферу созданной вами истории.
От 800$
Трансферы
Транспорт для вас и ваших посетителей в роскошных автомобилях с выделенным водителем в Дубае.
От 800$
Модели для частных мероприятий
Мы подберем Вам эскорт для любого случая. Вы будете выглядеть увереннее перед коллегами или деловыми партнерами, когда будете с образованной и утонченной девушкой.
От 800$
Вечеринки на яхте
Вечеринка на яхте станет гораздо ярче и приятней, если рядом будет красивая молодая женщина модельной внешности. Наше агентство предлагает услуги таких девушек, которые могут стать спутницей мужчины на любое время. Это ВИП эскортницы, способные поддерживать разговор о чем угодно и поднять настроение. Также наши специалисты возьмут на себя все организационные вопросы, касающиеся вашего отдыха.
От 1300$
Вечеринки на вилле
Тусовка – воплощение роскоши, стиля и невероятного веселья. А если она сопровождается элитными моделями, то превращается из обыденного мероприятия в незабываемое событие, окутанное магией и пышностью. Приватная вечеринка на вилле с моделями предоставляет возможность окунуться в мир безграничных развлечений и удовольствий..
От 2300$
Вечеринки в бассейне
Вечеринка с бассейном станет искрометной, если на ней будет присутствовать яркая девушка из нашего эскорт-агентства. Она сможет сделать праздник фееричным и заставит забыть о повседневных заботах. Агентство тщательно отбирает моделей и практикует индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем услуги ВИП моделей с такими достоинствами, как:
От 2000$
Приватные вечеринки
Устраивая тихий вечер, чтобы отдохнуть после крупной сделки, многие мужчины стремятся к погружению в атмосферу релакса, с этим им помогают вип модели эскорт. Поэтому приватные вечеринки – исключительные события, предназначенные для ограниченного числа гостей по приглашению, поэтому их организация требует профессионального подхода, что обеспечивается нашим агентством.
От 1000$
Услуги 'MGTIMES'
В нашем агентстве эскорта работают молодые и красивые девушки, способные скрасить любой вечер. Каждая из них запоминающаяся и яркая личность. Агентство «MGTimes» выставляет не только высокий ценз внешности, но и проводит мониторинг коммуникативных качеств: умения подавать и продавать себя, а также уделяет огромное внимание репутации и личным качествам. Основная наша цель – осуществить ваш досуг незабываемым и эффектным в компании с привлекательной девушкой для отдыха в Дубае.
No one is perfect but me.