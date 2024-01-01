В современном обществе есть профессии, о которых редко говорят вслух. К одной из таких относится деятельность эскортниц. Разберемся, что такое эскорт и чем занимаются представительницы направления.

Если обратиться к иностранным языкам, то значение слова «escorte» во французском языке трактуется как «провожать» или «вести». То есть, в прямом смысле, эскорт – это сопровождение. Однако, в современном обществе многие люди понимают значение услуги неправильно, и считают представительниц профессии обычными проститутками.

Итак, эскорт – что это такое?

Если брать модельный бизнес, то эскорт девушка – это фото- или подиумная модель, которая сопровождает богатых, известных и влиятельных мужчин на мероприятиях. Модели-эскортницы обладают очень привлекательной внешностью, большинство из них соответствуют современным стандартам красоты. Обязательным требованием является знание этикета и умение поддерживать интеллектуальные беседы.

Проституция трактовала эскортниц и женский бизнес в своем направлении. Жриц любви называют эскортницами, если они относятся к элитному классу, и, помимо шикарной, эффектной внешности, обладают высоким интеллектом и обширными знаниями (владеют иностранными языками, знают классическую музыку и литературу).

Существуют мероприятия в обществе влиятельных людей, на которых принято присутствовать парой. Если у мужчины нет семьи и отсутствует сопровождение, то в богемном обществе он будет чувствовать себя неуютно и вызвать вопросы у окружения.

Поэтому богатые люди обращаются к услугам красивых девушек. С помощью симпатичной дамы мужчины могут подчеркнуть свою значимость и статусность. Девушка обязательно должна быть эффектной, так как на мероприятиях мужчины за счет спутницы косвенно соревнуются, кто круче. Обязательными требованиями для сопровождающей девушки являются:

Воспитанность

Интеллигентность

Грамотная речь

Заказывают услуги эскортниц бизнесмены, руководители медицинских клиник, предприниматели и иные представители высшего общества, у которых отсутствует подруга или жена. У многих таких людей нет времени на личную жизнь и построение отношений, поэтому они прибегают к профессиональной помощи и обращаются в агентство «MGTimes».

Существует несколько ситуаций, в которых мужчины прибегают к сопровождающей:

В качестве сопровождения на значимых мероприятиях. Это могут быть светские приемы, презентации или ужины с деловыми партнерами.

Совместное времяпрепровождение с девушкой. В данном случае клиент заказывает девушку для посещения картинных галерей, музеев, выставок. Также мужчина может отправиться с спутницей на совместный отдых – покататься на яхте, поучаствовать в спортивном мероприятии или провести время за пределами города. В данном типе взаимодействия клиент может обратиться к услугам нескольких дам.

Участие девушки в качестве отвлечения. Мужчины прибегают к помощи эскортницы для создания особой атмосферы, расслабленной обстановки во время напряженных или сложных встреч, а также рабочих переговоров.

В основном, эскортница – это девушка. Подавляющее число представителей профессии – женского пола. Проверенные, подготовленные и соответствующие требованиями и вкусу большинства мужчин девушки работают в агентствах. Вы можете обратиться в наше элитное агентство, занимающееся предоставление эскорт – услуг. Элитные девушки VIP на любой вкус, с привлекательными подтянутыми фигурами и высоким интеллектом станут вашими сопровождающими на любом мероприятии и не оставят равнодушными ни одного участника вашего окружения. Наших девушек вспоминают и обращаются за услугами вновь!

Помимо женщин, в эскорт – направлении заняты и мужчины. Представители сильного пола реже задействованы в данной сфере, поэтому их услуги имеют более высокую стоимость, а также сложнее подобрать кандидата.

Наибольший спрос в экскорте у девушек. Мужчинам важно иметь спутницу, это своеобразный атрибут успеха. Однако, далеко не каждый влиятельный человек желает обременять себя постоянными отношениями. В большинстве случаев, женщина служит как своеобразное украшение и дополнение, и своей красотой, умом подчеркивает статусность человека.

Если вы решили обратиться к услугам эскортниц, то вам предлагается широкий выбор девушек. Все дамы в агентствах соответствуют определенным требованиям:

Имеют привлекательное лицо и ухоженное тело. Симпатичная внешность – это одно из главных требований к сопровождающим. Лицо – визитная карточка, как и привлекательное спортивное тело. У каждой девушки аккуратные ногти на руках и ногах, чистая кожа, подтянутая фигура и здоровая улыбка. Эскортницы обязаны следить за своим внешним видом, от этих стараний зависит востребованность и заработок профессионалок. Многие представительницы профессии большую часть заработка тратят на уход за собой и с каждым годом становятся привлекательнее.

Коммуникабельность. Девушки умеют поддержать беседу и «вписаться» в компанию. Эскортницы не могут быть интровертами, так как иначе им будет сложно в кругу людей и зажатость не даст возможности нормально общаться и скрашивать разговор. Поэтому, все девушки, которые идут работать в эскорт, милые и общительные. С ними можно, не стесняясь, поговорить на любую тему – от высокого искусства до постельных интимных бесед. Многие клиенты считают, что это – самое приятное в общении с девочками – возможность менять тему без предрассудков.

Стрессоустойчивость и уверенность в себе. Так как работать девушкам приходится в очень разных условиях – им приходится не только менять компании, но и места, порой континенты. Девушки могут адаптироваться к обстановке и чувствовать себя комфортно в любом месте с компанией незнакомых людей (или одним человеком – заказчиком, если дама отправляется сопровождающей на отдых).

Знание этикета. Девушки должны знать правила общения, особенности поведения в ресторане. Все эскортницы открытые и дружелюбные.

Пунктуальность. Одно из самых важных качеств для представительниц профессии. Девушки никогда не опаздывают на мероприятие и должны заранее спланировать свое время так, чтобы не подводить клиентов.

Рост девушек, которые попали в эскорт – модели, составляет от 164 см, параметры их фигуры приближены к модельным. Девушки представлены как с натуральными формами, так и с большими размерами, созданными пластикой. Некоторые красотки владеют иностранными языками и имеют высшее образование, что является преимуществом, если вы хотите взять девушку в заграничную поездку.

Иногда молодой человек желает провести романтический вечер в приятной компании. В такой ситуации также подойдут услуги эскортницы. Как складываются обстоятельства, если клиент захотел пообщаться с девушкой поближе и провести ночь?

Официально, эскорт не подразумевает оказание интим – услуг. В прямом значении, эскортница должна только сопровождать человека и способствовать приятному времяпрепровождению. Эскорт никак не связан с проституцией. Граница в понятиях четкая.

Однако, на практике складывается по-разному. В условия договора не входит оказание девушкой услуг сексуального характера. Более того, в России подобная деятельность запрещена. Поэтому, когда дело плавно переходит к ночи, то решение о сексе – исключительно на совести девушки и клиента. По обоюдному согласию пара может самостоятельно решить данный вопрос как в положительную, так и в отрицательную сторону. Конечно, менеджеры агентства не держат свечку и предоставляют свободу выбора.

Однако, если девушка против интима, но клиент настаивает, в агентстве строго отработана система безопасности и модель может обратиться за помощью. Ничего не должно происходить без договоренности обеих сторон.

Эскорт-сопровождение – это удовлетворение потребности обеспеченного заказчика в красивой женщине рядом. Неважно, по какой причине мужчина обращается за работой эскортницы. На выходе он получает интеллигентную, эффектную, привлекательную девушку, которая радует глаз и приятна для души.

В среднем, стоимость сопровождения составляет около 30000 рублей в час. Цена зависит от опыта девушки, ее внешних данных и личностных качеств. При участии профессиональной сопровождающей в отпуске клиента или при отправлении в длительную поездку стоимость рассчитывается по иному тарифу и минимум составляет от 250000 – 300000 рублей. Помимо этого, клиент берет на себя все расходы по проживанию, питанию и развлечениям.

У клиента могут быть свои предпочтения и пожелания к внешности женщины. Например, если мужчина захочет видеть даму с определенной вечерней прической или макияжем, услуги визажиста и парикмахера оплачивает он самостоятельно. Также ситуация обстоит в случае, если богатый мужчина пожелает нарядить эскортницу по своему вкусу – одежду также придется купить.

Помимо заработной платы, если девушка очень понравится клиенту, он может оставить ей чаевые по желанию, а также приглашать на следующие сопровождения.

Когда пытаются сравнить эскортниц с проститутками, часто приводят пример с автомобилями. Проститутки – это старая девятка, а эскортница – ламборджини. То, что первое доступно всем, а второе – единицам. Эскортницы как лакомый кусочек торта. Да и функции у девушек абсолютно разные. Если проститутка – это женщина для удовлетворения сексуальных фантазий, то эскортница – это человек, личность, которая усердно трудится как над внешностью, так и над самообразованием.

Эскорт – это абсолютно легальная работа. Девушки-модели работают с официальным трудоустройством и состоят в агентствах. Они получают заработную плату, уплачивают налоги, имеют отпуск и могут принимать оплату услуг как наличными, так и по безналу.

В настоящее время наблюдается значительное влияние внешности эскорт-моделей на обычных женщин. Неудивительно, ведь эскортницы – это девушки-вип, красотки, которые взаимодействуют с богемой, участвуют в элитных мероприятиях и сопровождают самых успешных мужчин.

Современные женщины стремятся подражать таким девушкам и тратят огромные деньги на уход за собой, чтобы стать похожими на красавиц-моделей. Благодаря фотографиям эскортниц и их инстаграм-страницам, в моде закрепились:

длинные волосы и поэтому процветает процедура наращивания волос,

кукольные ресницы – у мастеров по наращиванию нет отбоя от клиентов;

загар – женщины стали чаще посещать солярий,

большая грудь – маммопластика стала самой популярной операцией у хирургов;

спортивное подтянутое тело. Здесь доходит до крайностей, когда женщины независимо от роста мечтают весить в интервале 50 – 55 кг.

Все это говорит о том, что девочки задают моду и соответствуют современному стандарту красоты.

Эскортница рядом с успешным мужчиной – это своеобразное мерило успеха, как крутой автомобиль. Такая девушка вызывает восхищение и зависть у коллег, поэтому часто богатые мужчины даже соревнуются, у кого эффектнее сопровождающая, и не скупятся на оплату услуг моделей.

В сети есть множество форумов, на которых эскортницы делятся своими историями и мнением о профессии. Естественно, анонимно, так как в данной отрасли важна конфиденциальность (которую гарантирует наше агентство).

Помимо эскорта, большинство девушек ведут обычную жизнь – учатся в университетах, трудятся на должностях в организациях. Друзья и родители могут даже не подозревать, что дама занята в сопровождении шикарных мужчин.

Эскорт многим девушкам дает путевку в жизнь. С помощью профессии появляется возможность путешествовать, посещать закрытые мероприятия и знакомиться с людьми, которых нереально встретить на улице и которые ходят с личной охраной.

Конечно, и в труде моделей бывают нелегкие моменты и попадаются неадекватные клиенты с странными требованиями. Однако, такие случаи единичны и агентство старается вести черный список мужчин. Московские компании взаимодействуют и передают данные друг другу.

Положительная сторона деятельности – это высокая оплата труда девушек. Такую зарплату практически нереально получить на стандартной работе. Поэтому, попав в эскорт, красавицы стараются задержаться в отрасли и совершенствуют как внешность, так и интеллект (изучают языки, читают литературу, знакомятся с искусством). Работа развивает девушек, они растут как материально, так и духовно.

Некоторые девушки даже могут найти свою судьбу и тогда клиент становится мужем. Как ни странно, многие богатые и с виду успешные мужчины, в душе глубоко одиноки, ведь работа занимает все время. Они подозревают, что обычные женщины общаются с ними из-за денег, и поэтому в таких отношениях отсутствует искренность. Поэтому, заказав услуги эскортницы, человек знает, что перед ним не просто красивая девушка, но и человек, который находится на работе. Мужчине проще раскрыться и открыть девушке свой внутренний мир. Эскортницы – как хороший психолог или дорогой психотерапевт. Выслушают, дадут совет, поддержат. Если девушка приглянулась, то она становится постоянным исполнителем для данного заказчика.

Эскортницы отмечают, что подавляющее число клиентов – это молодые мужчины в возрасте от 38 до 45 лет. Они интересные, грамотные и приятные внешне. То есть стереотип, что богатые бизнесмены и сильные мира сего – это непривлекательные и старые извращенцы, не более чем, миф. Также девушки отмечают, что главная их функция – умение выслушать. Если встреча приватная или романтического характера, то она проходит в приятном духе.

Общение мужчины происходит с менеджером. Он высказывает предпочтения, смотрит галерею и анкеты девушек. Важно давать настоящую информацию, так как агентство заботится о безопасности девушек. Мужчина должен предоставить свое настоящее имя, место работы, цель встречи, обозначить время. Менеджеры уточняют, свободна ли выбранная девушка и согласна ли сопровождать данного клиента. Права у обеих сторон примерно одинаковые, поэтому модель может отказаться от обязанностей.

Важно, чтобы клиент и модель были приятны друг другу. Тогда девушка будет вести себя более свободно и общение будет качественным и непринужденным. При необходимости клиент может приехать и посмотреть на понравившуюся девушку, чтобы убедиться, нравится ли ему красотка в реальной жизни.

Иногда девушки не имеют представления с кем встречаются, и знают только имя и место встречи. Тогда успех встречи зависит от того, как поладит пара на месте. При возникновении неприятностей – в случае недостойного или оскорбительного поведения мужчины встреча может свернуться и эскортница едет домой (такие случаи бывают крайне редко).

Большинство состоятельных мужчин не нуждаются в интим-услугах, поэтому эскорт – это отдельная отрасль, в которой бизнесмен может постоянно окружать себя красивыми женщинами для приятного общения. По природе, мужчины хотят обладать как можно большим количеством женщин. Эскорт позволяет осуществить это желание.

Многие клиенты женаты, и их жены знают о том, что муж пользуется услугами эскорта. Так бывает, если женщина уже не может по состоянию здоровья или внешним данным соответствовать атрибутике успешного супруга.

В среде обеспеченных мужчин не принято разводиться. Наличие жены и семьи со стажем – признак надежности, поэтому 90% клиентов – женатые мужчины. В семейной жизни им может не хватать понимания, тепла, доброго отношения или новых эмоций. Общение с новой девушкой позволяет мужчинам прокачать эмоциональную составляющую. Возникает противоречивая ситуация, когда, с одной стороны в высшем обществе ценится семья, а с другой стороны – должна быть молодая эффектная красотка, которая подчеркивает статус человека. Поэтому и получается, что часто супруга знает об увлечении мужа. В остальных случаях встречи настолько конфиденциальны, что семья никогда не сможет узнать о том, что глава семейства проводит время в обществе хорошенькой модели.

Девушки в подавляющем большинстве получают искреннее удовольствие от работы. Успешный мужчина – это автоматически высокий интеллект, хорошее поведение и приятная беседа.

Подавляющее число эскортниц с натуральной внешностью – это девушки до 26 лет. Если девушки старше, они пользуются большим спектром уходовых услуг, зачастую прибегали к пластическим операциям. У взрослых девочек эскорт – это как хобби, и параллельно представительницы имеют основную работу в иной сфере.

И, хотя романтические истории случаются, это больше исключение, чем правило. Поэтому эскортницы понимают, что если их берут на отдых, то по приезду в родной город сказка заканчивается и с клиентом они могут никогда не встретиться.

Большинство девушек используют для работы отдельный телефон или одноразовые симкарты, по которым общаются с клиентами. Кстати, в рабочее время, эскортницу невозможно вычислить. Существует негласное правило, по которому девушки одеваются достаточно скромно и наносят минимум макияжа. Остальное по пожеланиям клиента.

Эскорт – это особый вид деятельность, законно существующий в России и представляющий собой сопровождение образованными девушками с эффектной внешностью состоятельных мужчин.

Сопровождающая девушка составляет компанию влиятельному человеку на различных краткосрочных мероприятиях – банкетах, деловых встречах, а также труд эскортницы может быть использован при длительных поездках.

Эскортница – это девушка молодого возраста, с параметрами, как у моделей. Она тщательно следит за собой, отслеживает тенденции в моде и соответствует понятию «девочка с обложки». Отличаются красавицы высшим образованием, знанием этикета и приличным поведением.

Модели нашего агентства «MGTimes» предлагают услуги по сопровождению. Все девушки соответствуют канонам красоты, умеют поддержать интеллигентную беседу и произвести впечатление на вашу компанию. У красавиц есть опыт работы, поэтому они четко знают свои права и обязанности и помогут скрасить любое мероприятие своей эффектной внешностью и высоким интеллектом.