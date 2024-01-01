Дубай является домом для одних из лучших ресторанов мира, предлагающих широкий выбор кулинарных впечатлений на любой вкус. Дубай предлагает все, от региональной эмиратской кухни до мировых деликатесов. В этой статье мы рассмотрим лучшие рестораны Дубая.

Nathan Outlaw - ресторан морепродуктов с захватывающим видом на Персидский залив, расположен в знаменитом Burj Al Arab. Устрицы, лобстеры и икра — это лишь некоторые из блюд из свежих морепродуктов, доступных в меню. Nathan Outlaw в Al Mahara известен своим первоклассным обслуживанием и изысканной обстановкой.

В Дубайском международном финансовом центре есть современный японский ресторан Zuma. Суши, сашими и блюда на гриле робата входят в число блюд в меню. Zuma — излюбленное место встречи стильных жителей Дубая, известное своей утонченной и модной атмосферой.

В Дубайском международном финансовом центре есть французско-средиземноморский ресторан La Petite Maison. Меню предлагает выбор традиционных французских блюд, таких как тарт татен, стейк тартар и буйабес. La Petite Maison популярен среди эмигрантов Дубая и хорошо известен своей оживленной атмосферой.

Ewaan — это эмиратский ресторан, в котором подают блюда традиционной арабской кухни. Он расположен в Palace Downtown. В меню представлен широкий выбор блюд, в том числе мясо на гриле, меззе и традиционные арабские десерты. В дополнение к захватывающим видам на Дубайский фонтан, Ewaan славится своим красивым арабским декором.

Японско-перуанский фьюжн-ресторан под названием Nobu находится в отеле Atlantis на острове Пальма Джумейра. В меню представлен ряд характерных блюд ресторана, например, мисо из черной трески и салат сашими из тунца. Nobu славится своей первоклассной обстановкой и первоклассным обслуживанием.

В итальянском ресторане Social by Heinz Beck подают современные блюда. Он расположен на территории отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah. В меню представлен широкий выбор блюд, в том числе домашняя паста, рыбные и мясные блюда. Heinz Beck's Social славится своим выдающимся обслуживанием и прекрасной атмосферой.

В отеле Grosvenor House есть индийский ресторан Indego by Vineet. Меню предлагает широкий выбор блюд, в том числе бирьяни, бараньи отбивные и курицу тандури. Элегантная и современная атмосфера отеля Indego by Vineet известна всем, кроме того, из него открывается захватывающий вид на пристань для яхт Дубая.

В отеле Raffles находится японская закусочная Tomo. Суши, сашими и теппаньяки — это лишь некоторые из деликатесов в меню. Японский ресторан Tomo известен своим аутентичным дизайном и предлагает захватывающий вид на городской пейзаж Дубая.

В Дубае достаточно разнообразных ресторанов, что предлагают широкий выбор гастрономических впечатлений на любой вкус. Дубай дает все, от еды со всего мира до региональных кухонь Эмиратов. Таким образом, обязательно посетите один из этих замечательных ресторанов (можно даже посетить ресторан в сопровождении модели независимо от того, ищете ли вы обычный ужин или изысканную кухню Абу Даби.