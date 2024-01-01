Что, если я скажу вам, что в Instagram есть способ стать популярной? На самом деле, есть конкретные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы увеличить свои шансы быть обнаруженными эскорт агентством или директором по кастингу. В этой статье мы расскажем о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы повысить свои шансы быть замеченными в социальных сетях.

Instagram — самая популярная платформа для поиска моделей. Это также хорошее место, чтобы поделиться своими другими интересами и увлечениями, поэтому, если вы еще не зарегистрированы в Instagram, стоит начать!

Instagram позволяет вам делиться фотографиями и видео с людьми, которые любят то же, что и вы, будь то еда, мода или путешествия. Вы можете следить за другими пользователями, чьи учетные записи вдохновляют вас, комментировать их сообщения с отзывами или вопросами о чем угодно, от того, какую камеру они используют, до того, где именно во Франции они ездили в отпуск в прошлом году (потому что я знаю, что мне любопытно).

Если вы хотите, чтобы вас заметили в Instagram, вам нужно публиковать сообщения не реже одного раза в день, а в идеале — чаще. Ваши сообщения также должны быть равномерно распределены в течение дня, чтобы люди могли видеть, что нового в вашей учетной записи, в любое время суток. Например: если ваша учетная запись находится в Нью-Йорке и у нее много подписчиков в Европе, вам может быть целесообразно публиковать сообщения с 8:00 по восточному стандартному времени (15:00 по Гринвичу) до 22:00 по восточному стандартному времени (6:00 по Гринвичу).

Не меняйте её слишком сильно.

Найдите свой стиль и придерживайтесь его!

Отслеживание того, кто комментирует ваши фотографии, и взаимодействие с ними — отличный способ привлечь к себе внимание.

Кто эти люди, которые комментируют ваши фотографии?

Кто те люди, которым нравятся ваши фотографии?

Кто те люди, которые добавляют вас в друзья?

Кто те люди, которые подписаны на вас (и есть ли у них другие подписчики)?

Если кто-то следит за мной какое-то время, но не взаимодействует ни с одним из моих материалов, это заставляет меня задуматься, может быть, он / она не заинтересован в том, что я публикую, или может быть не так вовлечен в свою учетную запись, как я думаю.

Хэштеги — отличный способ привлечь внимание нужных людей, но не переусердствуйте. Использование слишком большого количества хэштегов может привести к тому, что ваше сообщение будет выглядеть как спам, и оно не получит такого же интереса, как другие сообщения с меньшим количеством хэштегов. Лучший способ узнать, какие хэштеги лучше всего подходят для вашего контента, — попробовать разные и посмотреть, что получится!

Вы хотите использовать релевантные хэштеги, которые популярны, но не слишком популярны (и, следовательно, многолюдны), чтобы больше людей увидели их в своих лентах Instagram. Это поможет повысить узнаваемость как вас, так и брендов, товары/услуги которых вы используете на фотографиях в Instagram.

Не размещайте необработанные фотографии. Это не проблема, но даже самая лучшая камера в мире не может исправить плохое освещение и плохую композицию. Если вы хотите, чтобы вас заметили, убедитесь, что ваши снимки хороши!

Не используйте фильтры, которые делают вашу кожу слишком гладкой. Если агент увидит это в своей ленте в Instagram, он подумает «Не для меня», прежде чем даже прочтет, кто вы или чем вы занимаетесь — и это несправедливо, так что будьте осторожны при редактировании этих селфи!

Отслеживание того, кто комментирует ваши фотографии, и взаимодействие с ними — отличный способ привлечь к себе внимание.

Последовательность является ключевым фактором. Если вы публикуете сообщения раз в неделю или даже раз в месяц, скаутам будет сложнее заметить ваш аккаунт.

Тема может помочь людям найти ваши фотографии и идентифицировать себя с ними. Например, если все ваши фотографии сделаны днем на улице, они будут знать, во что ввязываются, когда следуют за вами!

Взаимодействие с подписчиками также важно; попробуйте время от времени задавать вопросы или отвечать на комментарии, чтобы люди чувствовали себя частью сообщества, а не просто смотрели на красивые картинки в Интернете (что все равно весело).

Хэштеги необходимы для того, чтобы скаутеры заметили вас, но не переусердствуйте! Вам нужны хэштеги, которые лучше всего описывают каждую отдельную фотографию, но не являются слишком общими.

Если вы будете следовать этим советам, вы будете на пути к тому, чтобы вас заметили. И помните: чем больше усилий вы приложите, тем больше у вас шансов быть замеченными!