Если вы хотите стать одним из любимых клиентов эскорта, есть несколько вещей, которые вы можете сделать. Как и в случае с любым другим поставщиком услуг, эскорт-сервисы ценят своих любимых клиентов, потому что эти клиенты проявляют к ним уважение и заставляют их чувствовать себя хорошо. Все очень просто: чем лучше вы позаботитесь об эскорте во время встречи, тем больше вероятность того, что она захочет увидеть вас снова и порекомендует вас своим друзьям!

Если вы хотите стать любимым клиентом эскорта, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать. Одна из них — щедрые чаевые до и после свидания.

Дайте ей чаевые перед свиданием, чтобы она знала, что этот мужчина будет щедрым и не будет дешевить. Это поможет ей расслабиться, когда она встретится с вами, потому что она будет знать, что все, что происходит во время вашего совместного времяпрепровождения, не будет стоить ей много денег (или ничего).

Вдобавок ко всему, дайте ей еще раз чаевые после окончанию встречи! Девушки в эскорте усердно работают, предоставляя отличный сервис, поэтому убедитесь, что им платят за это, выражая признательность денежными подарками, а также другими жестами, такими как цветы или шоколад.

Очень важно заблаговременно уведомить сопровождающее вас лицо до того, как вы приедете на встречу. Чем больше времени у нее будет на подготовку, тем лучше она будет выглядеть и чувствовать себя. Эскортница может быть занята другими клиентами, поэтому также будет полезно, если вы дадите ей достаточно времени между встречами, чтобы ей не приходилось никуда спешить.

Ваша сопровождающая, вероятно, будет голодна и не захочет ждать, пока свидание закончится, прежде чем она поест. Если она находит время в своем графике только для вас, то относитесь к ней хорошо, заплатив за ее еду, а также за проезд на такси до дома (и чаевые).

Когда вы впервые встречаете эскорт, важно хорошо одеться и хорошо пахнуть. Это покажет ей, что вы ее уважаете и что она может вам доверять.

Чистая, выглаженная одежда всегда ценится эскортом, потому что это маркер, что если клиент хорошо одет, то он заботится о своей внешности. Это также показывает, что у вас достаточно денег, чтобы тратить их на красивую одежду, а это еще одно качество, которое большинство девушек эскортниц ищут в своих клиентах.

Примите свежий душ перед встречей с сопровождающим - иначе она не сможет подобраться достаточно близко, чтобы поцеловать или обнять.

Не пользуйтесь духами, если они ей не нравятся; у некоторых девушек аллергия! И не пользуйтесь слишком большим количеством одеколона — достаточно, чтобы она знала, насколько вы ей сексуальны (но недостаточно, чтобы знали все остальные).

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы девушка захотела увидеть вас снова. Во-первых, не ведите себя грубо или неуважительно. У эскорта тоже есть чувства, и, как и все остальные, они не хотят, чтобы их клиенты разговаривали с ними свысока или обращались с ними как с мусором.

Во-вторых, не говорите о других сопровождающих в их присутствии (или по телефону). Это может показаться очевидным, но есть много парней, которые думают, что это нормально, потому что «они просто услуга». Неважно, в какой сфере работы кто-то работает; они заслуживают уважения как человеческие существа, и если вы относитесь к ним иначе, велика вероятность, что ваши отношения с этим конкретным человеком все равно не продлятся долго!

Будьте уважительны, но не чувствуйте себя обязанным говорить ей, какая она замечательная каждую минуту, проведенную вместе.

Хороший эскорт — это не служанка, которой можно командовать, и она не объект для вашего удовольствия. К ней следует относиться с уважением и добротой, как и к любому другому человеку в вашей жизни.

Если вы хотите стать любимым клиентом эскорта, важно, чтобы вы не обращались с ней как с куском мяса и не вели себя так, как будто она ниже вас. Сопровождающие — это люди, которые заслуживают соответствующего обращения — вы никогда не должны говорить с ними свысока или заставлять их чувствовать себя плохо из-за того, что они работают в эскорте, а не занимаются чем-то другим (например, адвокатом).

Умение слушать — один из самых важных навыков, которыми вы можете овладеть при работе с эскортом. Сопровождающие хотят, чтобы их клиенты чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы поделиться с ними своими чувствами, поэтому им нужен кто-то, кто выслушает их, когда это необходимо. Это также важно для эскорта не только потому, что они хотят, чтобы опыт их клиентов был как можно более приятным, но и потому, что это помогает им узнать, с каким человеком они имеют дело, чтобы они могли убедиться, что все участники весело проводят время вместе (и, возможно, даже сделать больше работы).

Вы должны относиться к эскорту как к человеку, а не как к услуге. Сопровождающие тоже люди, и они заслуживают уважения, как и все остальные. Вот несколько советов о том, как вы можете стать одним из фаворитов эскорта:

Будьте щедры. Если вы собираетесь платить за встречу, будет справедливо убедиться, что у вашего эскорта достаточно денег, чтобы жить после встречи с вами. Предложите что-то небольшое, например, ужин или кофе, прежде чем заказывать время, чтобы обе стороны знали, что ожидается от их совместного времяпрепровождения, и могли соответствующим образом планировать (а также потому, что мы все любим поесть).

Будьте уважительны - не говорите с ними свысока и не заставляйте их чувствовать себя плохо из-за того, что они выбрали этот жизненный путь вместо того, чтобы заводить детей, как это делают другие женщины их возраста (или что-то еще). Вы бы не хотели, чтобы кто-то плохо отзывался о вашей работе, так зачем кому-то еще?

Теперь пришло время для веселой части! Вы узнали все о том, как правильно обращаться с эскортницей, чтобы стать одним из любимых клиентов. Мы надеемся, что эта статья помогла вам понять, насколько важно, чтобы ваш партнер хорошо проводил время с вами.