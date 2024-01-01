Вы чувствуете себя в большей безопасности, работая в известной эскорт-компании, чем в одиночку. Поговорите с несколькими организациями. Обратите внимание на условия каждого предложения. Ознакомьтесь с отзывами о каждом и выберите к какому из них пойти на кастинг.

Хотя агентство будет вычитать часть вашего дохода, преимущества безопасности, обработки ваших заказов и предварительной проверки клиентов делают это стоящим. Респектабельная компания признает ваши ограничения, предлагает безопасную и приятную рабочую среду и готова ответить на любые ваши вопросы. Аутентичные организации также предложат безопасность. В идеале агентство должно также предоставить водителя, однако это не всегда так.

Отличительный бренд упрощает продвижение ваших услуг и защищает вашу реальную личность. Чтобы избежать недоразумений и путаницы, убедитесь, что нет других эскортов с таким же именем, прежде чем принять решение об одном. Чтобы обеспечить согласованность, используйте одно и то же имя для всех ваших рекламных платформ. Рассмотрите двойные имена, такие как имя и фамилия, так как многие имена довольно распространены. Это будет выделяться и вызывать интерес.

Изображения, которые вы используете, имеют решающее значение для вашего продвижения. Организуйте фотосессию, связавшись с фотографом. Примите решение относительно того, комфортно ли вам видеть свое лицо на изображениях перед сеансом. Внимательно изучите фото и позиции. Вы можете получить профессиональную фотосессию от своего агентства.

Рекомендуется, чтобы ваши изображения снимал профессионал, потому что он знает о наилучшем освещении, ракурсах камеры и фотографических методах, которые можно использовать для обеспечения желаемого эффекта.

Независимо от того, какой эскорт вы предлагаете, профессионализм имеет важное значение. Если вы собираетесь на мероприятие с клиентом, обязательно сначала узнайте о дресс-коде, чтобы знать, что взять с собой. Планируйте свой день заранее, чтобы не опоздать, встречаетесь ли вы с клиентом дома или в общественном месте. Для светских мероприятий дамам обычно подходят длинные платья или платья до колен. Выберите платье с завязками на шее или с открытой спиной, если случай более непринужденный.

Ваша способность добиться успеха в качестве профессионального эскорта во многом зависит от того, как вы относитесь к своим клиентам. С каждым клиентом будьте сердечны, дружелюбны и приветливы, но не забывайте также быть агрессивным и ответственным. Чтобы повысить вероятность того, что клиент снова захочет воспользоваться вашими услугами, постарайтесь установить с ним контакт.

Простое слушание ваших клиентов является важным компонентом установления прочных отношений с клиентами. Многие клиенты захотят только поболтать и повеселиться с вами.

Крайне важно получить оплату, прежде чем вы начнете работать. Как только вы представились клиенту, запросите оплату. Если клиент говорит, что заплатит вам позже или не заплатит вообще, уходите сразу. Клиенты всегда с пониманием относятся к авансовым платежам.

Прежде чем приступить к проекту, очень важно быть абсолютно открытым и честным с каждым клиентом в отношении своих границ. Опишите услуги, которые вы предлагаете и не предлагаете, цену за каждую и продолжительность каждой услуги. Никогда не позволяйте клиенту принуждать или контролировать вас; всегда соблюдайте свои собственные основные правила и границы.

Лучший способ обезопасить себя во время работы — это защита. Используйте смазку, чтобы презервативы не порвались, и всегда используйте мужские или женские презервативы в зависимости от вида предоставляемых вами услуг. Прежде чем иметь дело с любым клиентом, проведите быстрый визуальный осмотр на наличие симптомов ИППП, таких как отек половых органов, покраснение или выделения.

Даже если вы не занимались незащищенным сексом, очень важно часто сдавать анализы на ИППП для поддержания своего здоровья.

Три-четыре раза в год — это только предложение. Частота тестирования часто указывается в уникальных правилах каждого эскорт-агентства.

Анализы крови и мазков часто используются при оценке сексуального здоровья. Чтобы всегда оставаться в лидерах, ваше физическое здоровье должно быть в отличной форме. Употребляйте много здоровой пищи, такой как фрукты и овощи, и пейте воду. Регулярные занятия спортом также помогут вам чувствовать себя лучше и оставаться в форме.

Кто-то, кому вы можете задать вопросы. Если вам нужна страховка на длительный отпуск, сообщите кому-нибудь, куда вы собираетесь и на какой срок. Те, кто может просто общаться с вами и понимать вас. Психологическая помощь имеет решающее значение.

Как только это станет безопасно, уходите, если клиент ведет себя грубо, угрожающе или агрессивно. Сделайте мгновенный звонок в ваше агентство, водителю или охране.

Точно так же, если клиент запрашивает услуги, которые не были оговорены заранее, или отказывается использовать защиту, вам следует прекратить отношения. Самый мудрый образ действий — потерять немного денег и благополучно выйти из рискованной ситуации, даже если вы должны вернуть деньги клиенту, если вы это сделаете. Заведение обычно нанимает охранника, чтобы охранять вас, если вы работаете в агентстве.